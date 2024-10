União Brasil governa 5 milhões de baianos; PT administra “apenas” 1 milhão

Os dois principais partidos da Bahia, conforme resultado das urnas em 2022, ficaram em situações díspares dois anos depois. Enquanto o PT do governador Jerônimo Rodrigues venceu em cidades que somam 1.014.521, o União Brasil, derrotado nas urnas com ACM Neto há dois anos, ficou com quase 5 vezes mais baianos sob sua administração: 5.011.237.

O embate entre as duas forças políticas ainda terá uma “repescagem” com a disputa entre Caetano (PT) e Flávio Matos (União) no segundo turno de Camaçari. Contudo, o município de 300 mil habitantes não influenciará o desequilíbrio populacional entre as duas legendas, que disputam o protagonismo na cena estadual. O União tem 39 prefeituras e o PT 49, porém o partido de ACM Neto focou em cidades com maior densidade populacional.

Com 115 prefeituras e consolidado como o maior número de gestores a saírem das urnas em 2024, o PSD de Otto Alencar é o segundo maior partido em número de habitantes sob sua tutela: 2.648.086. Apenas o MDB ultrapassa a marca de 1 milhão de baianos sob gestão da legenda: são 1.065.690 nas 32 prefeituras governadas pelos emedebistas.

Outro fenômeno no número de municípios conquistado, o Avante tem 980.896 baianos nos 60 municípios que ficaram com prefeitos do partido. O PP, que saiu com 42 prefeituras e ficou apenas na quarta posição no ranking dos maiores partidos, governa 993.723 baianos.

Confira a lista completa: