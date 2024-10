União de esforços traz benefícios para o agronegócio e turismo no Extremo-Sul

O Sebrae em Teixeira de Freitas desenvolveu uma nova estratégia para fortalecer a integração da cadeia produtiva do agronegócio e do turismo no Extremo-Sul, garantindo que produtores rurais conquistassem maior visibilidade de mercado e oportunidades de negócios em parceria com o turismo.

Para isso, foi pensada uma grande ação de estímulo ao turismo com o Festival Gastronômico e Cultural de Prado, consolidado no calendário da cidade que já está em sua 18ª edição, com o setor do agro e seus produtores rurais.

Com o tema “Sabores do Sertão ao Mar”, o Festival destaca itens característicos do sertão nordestino e do litoral baiano em marcantes experiências gastronômicas que valorizam ingredientes regionais e potencializam o desenvolvimento econômico através do turismo, até 20 de outubro.

O evento de abertura, na Praça da Matriz, contou com a exposição de variados produtos, desde artesanato a produtos premiados nacionalmente, vindos de produtores rurais atendidos pelo Sebrae.

Dentre eles, o proprietário do Laticínio Recanto do Queijo, Sérgio Porto, que produzia apenas um tipo de queijo, após conhecer as soluções do Sebrae, aumentou sua produção para 11 tipos diferentes de produtos, com oito produtos premiados em concursos. Sérgio conta que aceitou o convite para o evento de abertura do Festival para divulgar sua marca e aproveitou para fazer bons negócios.

“Vendemos bem, superou minhas expectativas. É uma gratidão que tenho pelo Sebrae com toda assistência técnica e pessoas que nos mostraram o quanto é importante acreditar em si e buscar o crescimento, por isso, estou sempre disposto a participar dos cursos e experiências propostos pelo Sebrae, instituição que tenho total confiança”, destacou.

O Sebrae entende que as parcerias são uma ótima maneira de alcançar novos mercados, pensando nisso, outros produtores também foram convidados a apresentar seus produtos entre os dias 11 a 13 de outubro.

Representando o município de Itamaraju e o Queijo do Monte, os produtores João Henrique e Fernanda Dantas garantiram a oportunidade de aprender algo novo.

João garantiu estar satisfeito com a oportunidade. “Uma experiência muito boa. Trocamos informações, ideias e experiências com outros expositores, o que gera muito aprendizado, independente do setor. Ótima oportunidade de mostrar nossos produtos para pessoas de outros estados, como se fosse uma vitrine para os vários turistas que estavam no Prado, uma forma de mostrar um pouco da nossa região”, pontuou.

Para a gestora de projetos do Sebrae em Teixeira de Freitas, Taísa Cancela, essa união de esforços buscou fortalecer mutuamente os setores. “O agronegócio e o turismo são áreas que movimentam o comércio local, impulsionam a economia, geram emprego e renda, por si só. O que pensamos foi juntar essas duas potências e o resultado foi bastante satisfatório”, comentou.

Sobre a realização desta ação em conjunto, o analista e gestor do Projeto Leite e Derivados do Sebrae em Teixeira de Freitas, Ismael Trindade, comemorou novos avanços para o setor.

“Ficamos muito felizes em integrar ações desses dois projetos — turismo e agronegócio — e ver um resultado tão significativo. A participação no 18º Festival Gastronômico do Prado mostrou que, ao unir forças, conseguimos promover a riqueza dos nossos queijos artesanais e, ao mesmo tempo, fortalecer o turismo regional. É essa conexão que permite aos produtores conquistar novos mercados e ao público vivenciar as consequências e o sabor de nossa cultura local”, enfatizou.

SERVIÇO

O quê: 18º Festival Gastronômico e Cultural de Prado

Quando: 10 a 20 de outubro de 2024

Onde: Indoor nos estabelecimentos participantes

Rede Social: @festivalprado

Realização: Sebrae, Aprhope, Acisa e Prefeitura de Prado

Correalização: Senac

Apoio: Câmara de Turismo da Costa das Baleias

Patrocínio: Abrasel, Embasa, Bahia Pesca, Governo Do Estado, Costa Das Baleias, Banco do Nordeste, Suzano, Reserva da Barra, Porto Índio, Pajé Empreendimentos, Sicoob, Hotel Mar e Sol, 40 Sabores, Postos Gef, ITL Fibra, Da Praça Supermercados, J Casa, LH360 Corretora de Seguros, Uniformes de Dinossauro e Super Mini Supermercado.