União Europeia contesta medidas antidumping da China sobre conhaque

A União Europeia anunciou, nesta terça-feira (8), que irá recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar as novas medidas antidumping que a China impôs sobre o conhaque importado do bloco. Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia para Comércio e Agricultura, expressou em uma postagem no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, que as ações da China são “sem fundamento”.

Ele enfatizou a determinação da UE em proteger sua indústria contra o uso indevido de mecanismos de defesa comercial. Essa decisão da China surge após a União Europeia ter implementado tarifas adicionais sobre veículos elétricos provenientes do país asiático.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias