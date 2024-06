União política em Itamaraju: Léo Lopes e Mateus Bonfim formam Novo Grupo promissor

As estatísticas e redes sociais demonstram uma indecisão eleitoral nestes primeiros meses de 2024, onde as figuras que polarizam a situação tornam pouco sugestivas a escolha para a população Itamarajuense. A realidade impõe números que afirmam essa descrença, onde os serviços básicos como saúde que neste ano serão investidos valores próximos de 70 milhões, também a redução da população, desemprego e encolhimento da capacidade do consumo, dificuldade de locomoção em estradas e ruas, colocam a população em alerta sobre as escolhas para governar seu futuro.

Diante da desmotivação dos eleitores, referente ao tradicionalismo político, surge uma aliança inesperada que movimenta os novos rumos ao cenário eleitoral. Os pré-candidatos LÉO LOPES (PDT) e MATEUS BONFIM (PMB) anunciaram oficialmente a formação de um novo grupo político, prometendo uma transformação significativa na administração municipal.

Léo Lopes (PDT), que atuou no legislativo entre os anos de 2012 e 2016, tem apresentado suas propostas e ouvido a população referente as condições na área da saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda.

Mateus Bonfim (PMB), ganhou notoriedade ao lutar pelo Agronegócio, além de buscar recursos para a saúde de Itamaraju. Em sua jornada tem combatido à velha política e a corrupção.

Os dois jovens políticos têm aberto portas e conversado com outros aliados, na busca de uma união sólida e duradoura em prol do avanço de Itamaraju. Esse apoio será reforçado com alguns deputados na capital do estado.

“Estamos aqui para mostrar que a união trará uma nova esperança para o futuro do povo de nossa terra. Juntos, temos um plano robusto para enfrentar os desafios de Itamaraju,” afirmou Léo Lopes durante o evento de anúncio.

“Itamaraju precisa de algo novo, que vá além das obras, mas que desenvolva projetos focados em geração de emprego e cuidado com a saúde, que é algo urgente em nossa cidade. E para isso, precisamos de gente nova, que tenha sonhos e projetos ousados para Itamaraju”, disse Mateus Bonfim.