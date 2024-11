Unicorp TJ-BA inaugura sede do polo do Extremo Sul em Porto Seguro

Diversos representantes da sociedade civil de Porto Seguro estiveram presentes no Salão do Júri do Fórum Dr. Osório Borges de Menezes, na sexta-feira (8), para participar da cerimônia de inauguração do Polo Regional Extremo-Sul da Unicorp-TJBA.

A unidade avançada vai promover cursos e seminários presenciais que irão beneficiar magistrados, servidores e a comunidade jurídica de 14 comarcas integrantes do polo.

A solenidade também contou com a palestra da professora Renata Rezende sobre o tema “Inteligência emocional – o poder de transformar o ambiente de trabalho”.

O prefeito Jânio Natal, integrantes da OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, policiais civis, militares e federais, delegatário, estudantes de Direito e professores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) acompanharam toda a solenidade, transmitida pelo canal da Unicorp-TJBA no YouTube. Assista aqui.

“Estar onde tudo começou, contribui para entender quem somos, como é grande o nosso país e, portanto, como se traduz enorme o nosso desafio”, disse o diretor-geral da Unicorp-TJBA, desembargador Jatahy Júnior, durante o breve discurso.

“Estamos ampliando as possibilidades de acesso ao conteúdo produzido por nossa escola que, só este ano já promoveu mais de 400 ações de ensino. Isso graças ao empenho de toda uma equipe comprometida também com a qualidade do trabalho. E nada seria possível sem o apoio constante da presidente Cynthia Maria Pina Resende, uma entusiasta do crescimento pela educação”, completou o diretor-geral.