Unum Corpus: Operação da Polícia Civil chega a 516 criminosos presos ao redor da Bahia

A 14ª fase da Operação Unum Corpus já resultou na prisão de 516 suspeitos em Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e em diversas cidades do interior da Bahia. A ação promovida pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12) tem como alvos envolvidos em crimes contra a vida, contra o patrimônio, tráfico de drogas, estupros e violência doméstica.

Até o momento, 387 mandados foram cumpridos, sendo 144 por crimes contra a vida, 126 contra o patrimônio, 61 relacionados à violência doméstica, 140 por tráfico de drogas e 49 por estupro. As forças de segurança também apreenderam 55 armas, 28 veículos e mais de R$ 62 mil em dinheiro.

Além disso, nove medidas judiciais foram executadas contra internos do sistema prisional suspeitos de ordenar ações criminosas externas.

De acordo com a Delegada-Geral, Heloísa Brito, a operação é fundamental para desarticular o crime organizado no estado. “A Operação Unum Corpus tem mostrado resultados importantes na desarticulação de grupos criminosos e no combate ao tráfico de drogas e outros crimes graves. É um trabalho integrado que fortalece a segurança da sociedade baiana e protege vidas”, afirmou.

As ações seguem em andamento, com equipes mobilizadas em diversas localidades para cumprir novos mandados e apreensões.

Além de prisões já citadas em release anterior, outras prisões significativas ocorreram no decorrer do dia.

PRISÕES NO INTERIOR

Em Juazeiro, as investigações resultaram na prisão de um suspeito apontado como um dos maiores distribuidores de drogas no Vale do São Francisco e em Petrolina-PE. Com ele foram encontrados 2,5 kg de cocaína, embalagens contendo maconha e outros insumos para o tráfico, uma arma de fogo artesanal calibre 9mm, munições, balanças de precisão, uma balaclava e um automóvel.

Na cidade de Casa Nova, a polícia prendeu uma suspeita investigada por dois homicídios e tráfico de drogas. Ela é acusada de envolvimento nas mortes de duas vítimas na região, sendo uma no Distrito de Santana do Sobrado, em setembro deste ano. As investigações apontam que a suspeita integrava um grupo criminoso local.

Já em Amargosa, dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Em uma residência no bairro Santa Rita, os policiais localizaram 35 quilos de drogas enterrados em tonéis, além de duas motocicletas usadas para o transporte das substâncias e cinco mil pinos plásticos para embalar entorpecentes.