Urach raiz está de volta? Andressa diz que está “mais brava” do que antes

Recentemente Andressa Urach deu o que falar ao protagonizar um barraco ao vivo com uma apresentadora durante um programa de rádio, o que deixou claro que a “Urach raiz” está de volta. Em entrevista ao titular da coluna LeoDias, a ex-miss bumbum falou sobre o episódio e revelou: “Sou uma Andressa até mais brava que aquela outra”.

De acordo com a modelo, sua personalidade está ainda mais forte atualmente. “Eu acho que sou uma Andressa até mais brava que aquela outra Andressa. Antes eu não pensava, hoje eu penso. Então se eu pensar e fizer, acho que é pior”, declarou.

Andressa Urach em entrevista a Leo Dias

Andressa Urach em entrevista a Leo DiasReprodução/SBT

Andressa afirma que sua reação durante a polêmica entrevista na rádio foi em decorrência da maneira que a apresentadora Suyane Pessoa conduziu as perguntas.

“Eu sou brava, a minha reação fala muito da comunicação do repórter, de quem está conduzindo. A maneira que aquela apresentadora conduziu as perguntas, ela acabou me tirando do sério e por último ela me pergunta se eu sinto saudade do meu neném, pelo amor de Deus, né? Eu estava há um mês sem ver o meu filho, eu estava desesperada”, explicou Andressa.

Questionada se não é mais tão reativa, ela disse com bom-humor: “Acho que é por causa dos remédios”.

