Urgente: Líderes do Congresso debatem vetos e CPMI do 8 de janeiro

Encontro com líderes ocorre a portas fechadas e pode resultar no adiamento da sessão em que seria autorizada CPMI do 8 de janeiro

Ton Molina/AFP – 08/01/2023

Reunião de líderes foi convocada às pressas nesta segunda-feira, 17



Líderes partidários no Congresso Nacional se reúnem agora à noite para debater vetos a serem analisados na sessão de amanhã. O encontro, que já está em andamento, acontece no Senado a portas fechadas. Nem mesmo assessores foram autorizados a acompanhar. Há uma tentativa de se estender a votação para adiar a leitura de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que deverá apurar os atentados do dia 8 de janeiro. Até o momento, o governo não conseguiu convencer os parlamentares a retirar as assinaturas para a instalação da CPMI, então pressiona para que haja o adiamento.

Diferentemente do que publicamos mais cedo, Rodrigo Pacheco não participou da reunião.