URGENTE: Pr. Josué Brandão pode ser preso por dívida de pensão alimentícia

O pastor Josué Brandão, líder da Igreja Cristianismo Sem Fronteiras de Feira de Santana–BA, enfrenta uma situação delicada que pode culminar com a sua prisão.

O magistrado Pedro Henrique Izidro da Silva, titular da 3a Vara de Família de Feira de Santana, ordenou que o pastor seja notificado a quitar, em até três dias, as prestações vencidas da pensão alimentícia de sua filha de seis anos, fruto de um relacionamento extraconjugal do religioso.

A intimação judicial, referente a uma dívida de aproximadamente R$ 21 mil e datada de 14 de novembro de 2024, terá validade após a localização e intimação do pastor. Se ele não quitar a dívida no prazo estipulado, será preso em regime fechado, conforme a sentença judicial.

Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Josué Brandão é um influente conferencista internacional, conhecido por suas pregações em grandes congressos no Brasil e em outros países.

