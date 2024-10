USP fechará campus neste sábado em razão da previsão de um novo temporal

O campus da Universidade de São Paulo (USP) localizado no Butantã estará fechado no próximo sábado (19) em razão da previsão de um novo temporal. A entrada será permitida apenas para os alunos que se inscreveram na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que ocorrerá nos Centros de Aplicação. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes superiores a 60 km/h e até mesmo a ocorrência de granizo, com acumulados de até 200 mm. A universidade orienta que, a partir de sexta-feira, 18, os frequentadores do campus evitem estacionar seus veículos sob árvores e não permaneçam em áreas adjacentes a elas. Além disso, é recomendado desconectar aparelhos eletrônicos da tomada e assegurar que janelas estejam bem fechadas para prevenir acidentes. Em situações de emergência, os usuários devem utilizar o Aplicativo Campus USP ou entrar em contato com a Guarda Universitária.

Na última sexta-feira, dia 11, um vendaval provocou a queda de 18 árvores na Cidade Universitária, resultando em interdições em algumas vias. A rede elétrica da USP, que é subterrânea, ajudou a evitar danos significativos. A administração da universidade informou que algumas das árvores que caíram já tinham autorização para serem removidas, mas o Ministério Público solicitou a suspensão de todas as remoções no campus. A USP está preparando um relatório para o Ministério Público com o intuito de retomar a remoção das árvores que representam risco de queda. Diante da previsão de mau tempo, a USP reforça a importância de seguir as orientações de segurança para garantir a integridade de todos no campus. A situação climática pode trazer riscos, e a colaboração da comunidade acadêmica é fundamental para minimizar possíveis acidentes. A universidade permanece atenta às condições meteorológicas e às orientações das autoridades competentes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA