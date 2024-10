USP lidera ranking de universidades com foco em pesquisa e qualidade de ensino

O RUF 2024 avaliou um total de 203 instituições de ensino superior, utilizando cinco critérios que somam um total de cem pontos. Os indicadores considerados são: pesquisa científica, que vale 42 pontos, internacionalização (4 pontos), inovação (4 pontos), qualidade do ensino (32 pontos) e avaliação do mercado de trabalho (18 pontos). No quesito pesquisa, a Universidade de São Paulo (USP) se destaca como a melhor classificada, seguida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Entre as instituições privadas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) ocupa a 19ª posição, enquanto a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) está na 27ª.

A USP também lidera no critério de internacionalização, com a Universidade Federal do ABC (UFABC) e a Unicamp na sequência. No que diz respeito à inovação, que avalia patentes e parcerias com o setor produtivo, a USP novamente se destaca, seguida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre as universidades privadas, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) ocupa a sétima posição, enquanto a PUCRS está em décimo lugar. Para os indicadores relacionados à qualidade do ensino e à avaliação do mercado de trabalho, o Datafolha realiza pesquisas com professores e empregadores.

No critério de ensino, a Unicamp é a melhor classificada, com a USP e a UFRGS logo atrás. A PUC São Paulo (PUCSP) é a instituição privada que se destaca, ocupando a 31ª posição. No que tange à avaliação do mercado de trabalho, a USP também se mantém na liderança, com quatro universidades privadas figurando entre as dez melhores do ranking geral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias