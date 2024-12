Vaca invade pista e causa acidente com carro e moto na BR-122, em Candiba

Um acidente envolvendo um automóvel, uma motocicleta e uma vaca foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na BR-122, próximo ao Distrito de Pilões, em Candiba. Segundo a Polícia Militar, uma vaca adentrou na pista no meio da noite, causando uma colisão em cadeia. Apesar do susto, ninguém morreu.

O primeiro veículo a se envolver no acidente foi um Peugeot 408, com placa de Salvador, que seguia no sentido Candiba a Guanambi. O condutor, Diornelino dos Santos Ribeiro, de 55 anos e residente em Caetité, colidiu contra o animal.

A vaca chegou a ser arremessada para a pista contrária, onde atingiu uma motocicleta Bros, com placa de Rio Casca (MG), conduzida por Ângelo Jardel Nogueira Fernandes, de 41 anos e residente em Candiba.

Após a colisão, a motocicleta pegou fogo e foi completamente destruída. O motociclista não sofreu ferimentos, mas o condutor do automóvel foi socorrido pelo Samu 192 e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Guanambi, onde recebeu atendimento e alta.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, concedendo os detalhes ao portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias. Os veículos envolvidos foram liberados da pista.