Vacina contra o câncer de mama avança nos EUA

Uma vacina que pode ajudar no tratamento contra o câncer de mama ainda em fase de testes apresentou resultados positivos na maioria dos pacientes em que foi aplicada. O estudo começou em 2021 e tem sido conduzido por pesquisadores da Cleveland Clinic e da Anixa Biosciences, nos Estados Unidos.

O imunizante foi desenvolvido para prevenir o câncer de mama triplo-negativo, que representa cerca de 10% a 15% dos cânceres de mama. A doença é duas vezes mais provável de ocorrer em mulheres negras, se espalha mais rapidamente e é mais difícil de tratar, segundo a Sociedade Americana do Câncer.

Avanço da pesquisa para criação de vacina contra o câncer de mama

O ensaio clínico de fase 1 incluiu 26 pacientes em três situações diferentes:

Pacientes que concluíram o tratamento para câncer de mama triplo-negativo em estágio inicial nos últimos três anos e estão atualmente livres do tumor, mas com alto risco de recorrência;

Indivíduos que não têm câncer e têm alto risco de desenvolver câncer de mama que optaram por fazer voluntariamente uma mastectomia preventiva para reduzir seu risco. Principalmente, essas são mulheres com mutações BRCA1, BRCA2 e PALB2;

Pacientes com câncer de mama triplo-negativo em estágio inicial que receberam quimioimunoterapia pré-operatória e cirurgia, e estão sendo tratados com pembrolizumabe após a cirurgia. Essas pacientes têm câncer residual no tecido mamário, o que as coloca em risco de recorrência.

Ensaio clínico incluiu 26 pacientes. (Imagem: Cleveland Clinic/Divulgação)

A equipe do estudo descobriu que a vacina experimental foi geralmente bem tolerada e produziu uma resposta imune na maioria dos pacientes. A fase 2 do estudo vai avaliar a eficácia da vacina e tem previsão de início para 2025, com duração de dois a três anos.

Leia Mais:

IA brasileira pode detectar câncer de mama de forma precoce

Nova IA identifica “células zumbis” para prever câncer de mama

Prótese mamária impressa em 3D pode revolucionar tratamento do câncer de mama

Como a vacina atua?

A vacina tem como base uma pesquisa que mostrou que a ativação do sistema imunológico contra a proteína de lactação α-lactalbumina era eficaz na prevenção de tumores de mama. O estudo foi aplicado em camundongos e passou por diferentes fases nos últimos 12 anos.

Agora, os pesquisadores tentam criar um imunizante que tem como alvo justamente a α-lactalbumina, que não é mais encontrada após a lactação em tecidos mamários normais e envelhecidos, mas está presente na maioria dos cânceres de mama triplo-negativos.

Cientistas buscam criar um imunizante eficaz contra a doença. (Imagem: Cleveland Clinic/Divulgação)

“A esperança era que esta vacina demonstrasse o potencial da imunização como uma nova maneira de controlar o câncer de mama e que uma abordagem semelhante pudesse um dia ser aplicada a outros tipos de malignidade”, disse G. Thomas Budd, MD, do Instituto do Câncer da Cleveland Clinic e principal pesquisador do estudo de fase 1.

“A longo prazo, esperamos que esta possa ser uma verdadeira vacina preventiva que seria administrada a indivíduos que não têm câncer para evitar que desenvolvam esta doença altamente agressiva.”

O post Vacina contra o câncer de mama avança nos EUA apareceu primeiro em Olhar Digital.