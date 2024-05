(Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, informa que a vacina contra a Influenza (ou gripe, como é conhecida popularmente) está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses. Para ter acesso ao imunizante, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, apresentando o cartão de vacina e documento de identificação.

A gripe é uma doença altamente contagiosa e se espalha de forma muito rápida, especialmente em lugares fechados. Devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no Brasil, especialmente no inverno que se aproxima, o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo a fim de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

O post Vacina da gripe é liberada para pessoas acima de seis meses de idade em Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.