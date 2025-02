Vacina inédita mantém pacientes livres do câncer renal por mais de três anos

Pesquisadores do Dana-Farber Cancer Institute, de Boston, reportaram resultados promissores de um ensaio clínico com nove pacientes que tinham carcinoma de células renais em estágio III ou IV (uma forma de câncer renal). Os resultados do ensaio foram relatados na revista Nature.

Todos os participantes apresentaram uma resposta imune bem-sucedida após o tratamento com uma vacina personalizada contra o câncer, administrada após a cirurgia para remoção do tumor. No momento da análise (com uma mediana de 34,7 meses), todos os pacientes estavam livres do câncer.

A vacina foi projetada para treinar o sistema imunológico a reconhecer e destruir quaisquer células tumorais remanescentes.

Resposta imune dos participantes do ensaio foi positiva ao receberem a vacina personalizada – Imagem: Kitsawet Saethao/Shutterstock

Ela é personalizada com base nos neoantígenos, fragmentos de proteínas mutantes específicos do tumor, que são identificados nas células tumorais e usados para criar a vacina. Esta abordagem permite uma resposta imune altamente direcionada e específica ao câncer.

Efeitos colaterais da vacina foram leves em ensaio clínico

Embora alguns pacientes tenham apresentado efeitos colaterais leves , como reações locais no local da injeção ou sintomas semelhantes aos da gripe, não houve efeitos adversos graves.

, como reações locais no local da injeção ou sintomas semelhantes aos da gripe, não houve efeitos adversos graves. Os pesquisadores destacam que, além de gerar uma resposta imune eficaz, a vacina também induziu uma expansão duradoura de células T , que permaneceram ativas no corpo por até três anos, combatendo células tumorais de forma contínua.

, que permaneceram ativas no corpo por até três anos, combatendo células tumorais de forma contínua. Este estudo abre novas possibilidades para o tratamento do câncer renal, com a vacina personalizada mostrando-se promissora em tumores com menos mutações, como o câncer renal.

Ensaios clínicos adicionais, com um maior número de pacientes, são necessários para validar esses resultados e explorar ainda mais o potencial terapêutico dessa abordagem inovadora. Um estudo internacional multicêntrico está em andamento para investigar a eficácia dessa vacina em combinação com a imunoterapia.

Mais estudos são necessários, mas os resultados iniciais indicam um caminho possível para novas opções terapêuticas do tratamento do câncer – Imagem: angellodeco/Shutterstock

