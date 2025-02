Vacinas contra Salmonella e norovírus avançam nos Estados Unidos

Cientistas da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, colheram resultados promissores de uma pesquisa que pode levar a uma nova vacina contra a Salmonella. O imunizante protegeria contra cepas não tifoides, para as quais não há vacinas, diferentemente daquela que causa a febre tifoide.

Por ano, cerca de 1,35 milhões de infecções da bactéria são registradas nos EUA, sendo que 26.500 pessoas precisam ser hospitalizadas e 420 não resistem às complicações, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país (CDC, na sigla em inglês).

As infecções por Salmonella são frequentemente causadas pelo consumo de alimentos ou água contaminados, ou pelo toque em animais, ou gado infectados, ou suas fezes, e resultam em diarreia grave e até mesmo artrite pós-infecção.

A luta contra a Salmonella

O estudo publicado na revista científica Infection and Immunity analisa um novo método testado em camundongos: os pesquisadores usaram bactérias Salmonella de um ambiente local (o sistema de águas residuais de Gainesville, Flórida), e não derivadas de laboratório.

O imunizante foi aplicado pelo nariz usando pequenas vesículas extracelulares, conhecidas também como sEVs. São partículas minúsculas criadas por células para transportar proteínas bacterianas, e não a bactéria em si, o que, segundo os autores, tem como efeito uma “resposta imunológica duradoura”, reduzindo os riscos de complicações.

Os resultados mostraram que a vacina criou anticorpos contra a Salmonella de forma eficaz. Isso também pode ser uma solução para cepas resistentes a antibióticos, que representam um risco elevado para menores de 5 anos, adultos com 65 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas.

Uma nova vacina contra norovírus a caminho?

Enquanto isso, o laboratório Moderna espera concluir neste ano a fase 3 de testes da nova vacina contra o norovírus: a mRNA-1403. O vírus altamente contagioso também pode ser contraído por meio de água e alimentos contaminados — neste verão, causou um surto na Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

O estudo recrutou 25.000 adultos e se concentrou em três genótipos do vírus, de acordo com o site New Atlas. A tecnologia é semelhante ao imunizante mRNA da COVID-19 do mesmo laboratório, em que o sistema imunológico é treinado para lidar com o invasor para permitir uma recuperação mais rápida.

Por ano, o norovírus mata cerca de 900 pessoas nos EUA, sendo 65 anos ou mais a idade prevalente entre as vítimas, segundo o CDC.

