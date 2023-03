Vaga: Assistente de loja – Magazine Luíza – Itamaraju

Empresa: Magazine Luíza

O Magazine Luiza ou Magalu, é uma empresa brasileira do setor do varejo multicanal. Fundada em 1957, na cidade de Franca, por Pelegrino José Donato e sua esposa Luiza Trajano.

Leia as informações:

Responsabilidades

Recepcionar o cliente na loja;

Conferir produtos e fazer pacotes;

Efetuar procedimentos de entrega de produtos adquiridos pelo site (retira loja);

Demonstrar, divulgar e oferecer produtos, consórcios e serviços;

Auxiliar na venda;

Preencher dados da venda no sistema;

Organizar, limpar, precificar e movimentar os produtos no setor de trabalho;

Organizar e limpar o setor de trabalho;

Zelar pelo estoque de produtos da loja;

Fazer contato com os clientes para divulgação de ofertas e campanhas;

Cadastrar e atualizar cadastro de clientes;

Prestar atendimento de pós-venda a seus clientes.

Regime de trabalho:

Intermitente (salário e benefícios por hora trabalhada)

Todas as vagas são aptas para receber pessoas candidatas com deficiência. Caso você se enquadre, poderá especificar na sua candidatura e informar o código do CID correspondente.

Requisitos

Ensino Médio Completo (preferencialmente)

Diversidade

Nossos valores nos unem e nossas diferenças nos potencializam como um grupo.

Mais do que igualdade, buscamos equidade: Aqui, temos espaço para sermos autênticos, independentemente de gênero, etnia, raça, orientação sexual, credo ou deficiência.