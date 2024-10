Vaga de Assistente de Crediário MAGALU de Itamaraju

– Realizar pós venda;

– Realizar venda de serviços;

– Zelar pela organização do setor;

– Entregar, conferir e testar produtos;

– Auxiliar no caixa, conferir e arquivar documentos;

– Imputar dados de clientes no sistema de crediário;

– Realizar contato com clientes para divulgação de campanhas e cobranças;

– Entregar comprovantes de transações aos clientes, colhendo assinatura dele quando necessário (Certificado de serviços);

Todas as vagas são aptas para receber pessoas candidatas com deficiência. Caso você se enquadre, poderá especificar na sua candidatura e informar o código do CID correspondente.

– Auxiliar na venda de produtos.

– Encantar e servir aos clientes através do atendimento;

– Contribuir com as demais atividades, objetivando o atingimento das metas globais da loja.

Ensino Médio Completo (preferencialmente)

Benefícios – Assist. Médica, Assist. Odontológica, Bolsa de Estudo, Previdência Privada, Vale-Alimentação e Vale-Refeição

