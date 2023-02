Vaga na semi do Baiano garante o Bahia na Copa do Brasil de 2024

Classificado à semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia também já está garantido na Copa do Brasil de 2024. A partir do próximo ano, as vagas baianas na competição nacional serão distribuídas via estadual.

Ao todo a Bahia conta com três vagas para a Copa do Brasil. De acordo com o regulamento do Baianão, as três melhores equipes do torneio deste ano representarão o estado na competição do próximo ano.

Com 21 pontos, o Esquadrão já tem garantido, pelo menos, a terceira melhor campanha do estadual. Mesmo se perder os dois jogos da semifinal contra o Itabuna e ficar fora da final, o Bahia não será alcançado por Jacuipense ou Juazeirense, que têm 17 e 16 pontos, respectivamente, e se enfrentam na outra semifinal.

Até o ano passado, a CBF usava o ranking de clubes como um dos critérios para classificar as equipes para a Copa do Brasil. O Vitória, por exemplo, se garantiu no torneio deste ano via ranking. Com a mudança, o Leão, que caiu na primeira fase do Baianão, está praticamente fora da competição de 2024. A saída será conquistar a Série B ou Nordestão.

Além do ganho esportivo e de ser, teoricamente, um caminho mais curto para a Libertadores, a Copa do Brasil representa um importante ganho financeiro. Esse ano o Esquadrão embolsou R$ 1,4 milhão apenas pela participação na primeira fase. Se passar pelo Jacuipense, nesta quarta-feira (1º), o Bahia receberá mais R$ 1,7 milhão. O tricolor tem a vantagem do empate. A partida será no estádio de Pituaçu.

Nordestão

Além da Copa do Brasil, o Bahia está garantido na Copa do Nordeste de 2024. Como é o melhor clube baiano no ranking da CBF, o tricolor tem vaga assegurada na fase de grupos.

Se o Esquadrão for o campeão estadual, o Vitória (2º melhor baiano no ranking) também entrará na fase de grupos, enquanto a 3ª melhor equipe no ranking disputará o pré-Nordestão. Caso Jacuipense, Juazeirense ou Itabuna fique com o título, o Leão disputará a fase seletiva.