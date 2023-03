Vaga: Promotor de Vendas Externas – Grupo SAF – Itamaraju

Empresa: Grupo SAF

O SAF (Serviço de Assistência Familiar), atua no mercado há 20 anos no amparo, respeito e valorização do ciclo de vida, através da venda de planos que trazem mais segurança e proteção para toda família. Possuímos sede nas cidades de: Itabuna, Ilhéus, Ubaitaba, Aurelino Leal, Uruçuca, Una, Ibicaraí, Camacan, Eunápolis, Itamaraju, Itajuípe, Teixeira de Freitas e Linhares. Além disso, temos parceiros em todo território nacional.

Leia as informações:

Descrição:

Fazer análise e diagnóstico de mercado, conhecer a fundo o cliente, identificando oportunidades e sugerindo o melhor investimento.

Perfil:

Pessoas comprometidas para aceitar o desafio de trabalhar com venda de planos funerários pessoa física e Juridica.

Principais Atividades:

Planejar vendas especializadas;

Demonstrar produtos e serviços;

Concretizar vendas;

Acompanhar clientes no pós-venda;

Contatar áreas internas da empresa;

Sugerir políticas de vendas;

Ajudar o time de vendas a exponenciar resultados;

Participar de eventos.

Requisitos:

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Necessário CNH B;

Experiência na função;

Gratificações e benefícios oferecidos:

Comissão, Auxilio alimentação, Seguro de Vida, Plano Odontológico, Descontos com parceiros.

