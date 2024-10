Vagas abertas para crianças e jovens de 7 a 17 anos praticarem futebol feminino no Estádio de Pituaçu

As garotas que tiverem interesse devem comparecer no vestiário do equipamento da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), nos dias e turnos em que desejarem realizar as aulas. Pela manhã, das 9h às 11h30; e pela tarde, das 14h às 17h. No sábado (26), das 9h às 12h, acontecerá uma ação especial para inscrições das vagas remanescentes na Tribuna de Honra do estádio.

As aulas serão realizadas sempre no turno contrário ao turno escolar. As meninas matriculadas receberão um kit de material esportivo para utilização nas atividades. Os documentos necessários são atestado de escolaridade (é necessário estar matriculada e frequentando a rede escolar de ensino); cópia do RG e CPF do aluno e do responsável; e cópia do comprovante de residência.

O projeto Esporte na Cidade acontece em Salvador desde 2019. A iniciativa é da instituição De Peito Aberto, com patrocínio da White Martins, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, com apoio da Sudesb. O programa tradicional na capital baiana, foi vencedor do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas 2021, na categoria “Promoção de serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.