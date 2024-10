Vai apostar? Conheça os placares que mais se repetem no Gre-Nal

Chegou o dia do Gre-Nal, o clássico com maior rivalidade do Brasil. Neste sábado (19/10), às 16h (horário de Brasília), Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, no 443º duelo entre as equipes, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pretende apostar nesse jogão? Confira quais são os dois placares que mais se repetiram no clássico Internacional e Grêmio para fazer suas bets com sabedoria.

Os placares que mais se repetiram no Gre-Nal ocorreram 24 vezes cada, são eles: Grêmio 0 x 0 Internacional e Internacional 1 x 0.

Placar 0 x 0 – odd* 7.50 na Betano

Placar Inter 1 x 0 Grêmio – odd* 6.00

– odd* 6.00 Vitória do Inter – odd* 1.83

– odd* 1.83 Empate – odd* 3.55

– odd* 3.55 Vitória do Grêmio – 0dd* 5.00

Isso quer dizer que, se você apostar R$ 10 no 0 x 0 e o palpite se confirmar, seu retorno será de R$ 75.

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 18 de outubro de 2024 às 14h41.

Retrospecto do confronto

Um confronto repleto de história: até hoje, já foram 442 Gre-Nais, e a vantagem está com o Colorado, que soma 163 vitórias contra 141 do Grêmio, além de 138 empates.

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em junho deste ano, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Inter venceu por 1 x 0.

Nos últimos três jogos, o Colorado também levou a melhor, o que significa que o Grêmio não vence um Gre-Nal desde a edição do Campeonato Brasileiro de 2023.

Como chegam as equipes?

Para este Gre-Nal, os times chegam em situações diferentes. O Internacional, com 46 pontos, ocupa a sexta posição e busca continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo, com 47 pontos, é o quinto colocado, enquanto o Flamengo, em quarto, soma 51.

Do outro lado, o Grêmio tem 35 pontos e está na 11ª colocação. A equipe de Renato Gaúcho precisa voltar a pontuar após a derrota para o Atlético-MG na última rodada. Atualmente, o Grêmio está a apenas seis pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

Informações gerais da partida

Local: Beira-Rio

Data: 19 de outubro de 2024, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

