Vai “implodir” o PL, diz Bolsonaro após Valdemar elogiar Lula

Ex-presidente afirma ter tido um “problema sério” com “pessoa do partido” que chamou o petista de “extremamente popular”

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (esq.), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 28.nov.2023

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 13h43



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que teve um “problema sério” com uma pessoa e afirmou que, “se continuar assim”, o PL (Partido Liberal) será implodido. Apesar de não mencionar nomes, a declaração de Bolsonaro se deu depois de o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ter elogiado as gestões anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Problemas têm”, afirmou Bolsonaro ao ser questionado por um apoiador se o PL virá “forte” em 2026. Ele declarou que uma “pessoa do partido” deu uma “declaração absurda” de “como o Lula é extremamente popular”. O vídeo na vila histórica de Mambucaba, no município de Angra dos Reis (RJ) foi compartilhado pela Folha de S.Paulo.

Valdemar disse em entrevista ao O Diário que Lula é uma figura de “prestígio” conhecida por todos os brasileiros, além de creditar o reconhecimento do petista ao seu histórico de eleições disputadas. “Não tem comparação. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente, e é um fenômeno, porque chegar onde ele chegou”, afirmou em trecho que viralizou nas redes sociais na 6ª feira (12.jan.2024).

Depois de ser criticado, o presidente nacional do PL afirmou ter tido suas falas reproduzidas “fora de contexto”. Ele disse no sábado (13.jan) que segue ao lado do ex-presidente. E declarou: “Quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios”.