Vai ter “Aeronego”! Torcida do Vitória preparara apoio ao time no embarque para Curitiba

A maior torcida organizada do Vitória, a TUI (Torcida Uniformizada Os Imbatíveis), convocou toda a nação rubro-negra para comparecer ao embarque do Leão para Curitiba, nesta sexta-feira (1), às 12h, quando a equipe viaja para enfrentar o Athletico-PR, no sábado (2), às 18h30, na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conhecido como “Aeronego”, a mobilização visa apoiar a equipe e aconteceu pela última vez na viagem do elenco para Goiânia, quando o Vitória foi enfrentar o Atlético Goianiense, pela 26ª rodada da Série A. Em seu perfil oficial no Instagram, a TUI declarou que estará presente com bandeiras e bateria para “sacudir” o Aeroporto Internacional de Salvador.