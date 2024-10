Vai tirar tudo? Cauã Reymond faz consultoria com stripper famoso

A coluna Fábia Oliveira, que está sempre atenta a tudo, descobriu em primeira mão que Cauã Reymond procurou a consultoria de um stripper famoso nos anos 2000. É que o ator vai interpretar César Ribeiro, garoto de programa e gigolô, no remake de Vale Tudo, que será exibido no ano que vem na TV Globo.

O artista conversou com Tony Prado, conhecido por atuar no Clube das Mulheres, no extinto Dito e Feito, no Rio de Janeiro. Além das performances vestido de médico, bombeiro e operário, o rapaz que era apelidado de Tripé, escreveu uma autobiografia, Bastidores da Luxúria.

“Ele me ligou através de uma amiga dele, uma produtora. Logo, quando vi a mensagem no WhatsApp, com áudio, fiquei surpreso e feliz. Ainda mais quando soube que ele leu o livro que eu escrevi”, contou com exclusividade para esta jornalista.

Tony detalhou a reação de Cauã: “Quando me enviou a mensagem, ele disse que uma amiga teria passado o meu telefone para ele, pois queria saber mais, se aprofundar naquilo que leu no livro”.

Segundo Prado, que também é taxista e corretor de imóveis, Reymond gostaria de entender o mundo do profissional do sexo. “[Ele] queria buscar mais informações, detalhes, histórias, como eu agia com as mulheres naquele universo que vivi. Queria aprender comigo e ‘aprofundar a conversa’, nas palavras dele”, lembrou.

Questionado sobre quais conselhos passou para o galã do horário nobre, Tony Prado despistou: “Comentamos sobre histórias reais que vivi com inúmeras mulheres e as atitudes com cada [uma delas]. Dicas de como influenciar [a mulher para agir] a seu favor financeiramente, num caso ou relação eventual, já que teria interesse financeiro”.

Curiosa, esta colunista perguntou se o stripper poderia dar um spoiler de alguma história que tenha contado para o ex de Grazi Massafera, o que foi prontamente respondido:

“Uma delas, que não contada no livro, mas vivida e que, em breve, será publicada no meu próximo livro, é a de que fui chamado para acompanhar uma mulher [uma socialite] no seu apartamento em Ipanema, usuária nata de cocaína [sem preconceito com quem usa]. Após horas fazendo companhia, me sentindo desconfortável com a situação, já que parecia que quem estava no efeito [da droga] era eu, falei que estava na hora de ir”, comentou.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 O stripper Tony Prado com Cauã Reymond Reprodução 2 de 3 Tony Prado em ação nos anos 2000 Reprodução 3 de 3 Atualmente, Tony é taxista e escritor Reprodução

Tony continuou o relato: “Ela entrou em desespero. Logo, ela disse: ‘Quanto mais de dinheiro você quer para não ir embora?’. Falei e ela deu. Não passou 30 minutos, falei novamente [que ia embora] e ela falou: ‘Quanto você quer mais?’. Ela conseguiu comprar meu tempo de acompanhante por mais cinco horas. Não aguentei e consegui sair. Todos os finais de semana ela me ligava”.

O dançarino explicou, em uma das dicas passadas para Cauã, que o gatilho da “oportunidade” emocional e da dependência de companhia estava lá, naquele momento. “Ela tinha muita grana. Não fui tão mal assim, pois já era de costume outros rapazes, extremamente selecionados, frequentarem lá”, reforçou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Cauã Reymond vai dar vida a um garoto de programa e gigolô no remake de Vale Tudo Mario Testino/Divulgação 2 de 4 Ele será César Ribeiro Reprodução 3 de 4 Cauã fez consultoria com um stripper para viver o papel na novela, que vai estrear no ano que vem Reprodução 4 de 4 Cauã Reymond Reprodução

Tony Prado finalizou o bate-papo exclusivo declarando que viu algumas cenas da novela que foi sucesso de audiência na década de 80, depois de conhecer e ajudar Cauã Reymond.

“Sendo sincero, tá. Critica minha. A novela foi uma das melhores da Globo, mas aquelas cenas de César deveriam ser gravadas novamente. Carlos Alberto Riccelli não interpretou bem. Se eu fosse o diretor: ‘Repetir take’. Agora é hora do Cauã Reymond representar”, finalizou.

Vale Tudo está prevista para estrear em março de 2025. Na trama, César Ribeiro se alia à Maria de Fátima, que será vivida por Bella Campos, induzindo-a seduzir Afonso Roitman (Humberto Carrão), com o intuito de roubar a fortuna do filho de Odete Roitman.