Vai uma mostarda aí? Confira 10 peças para usar a cor do momento

A cor mostarda é um tom quente. Presente na cartela terrosa, a tonalidade é uma das apostas do momento. Em relatório sobre tendências da Semana de Moda de Nova York, de outono/inverno 2023, o Pinterest confirmou a trend. Recentemente, o termo “ideias de roupa mostarda” teve aumento de 45% nas buscas da plataforma. No quadro Vitrine M Fashion, a Coluna Moda Fora dos Padrões sugere peças de moda para inspirar.

Vem conferir algumas opções!

Também reconhecida como amarelo mostarda ou ocre, a cor é derivada do tradicional amarelo vibrante. De olho nas ruas, peças na coloração estão sendo aderidas pelos fashionistas.

Na hora de apostar no tom, vale criar um visuais harmônicos e monocromáticos. Para os menos ousados, acessórios pontuais já garantem a produção.

Looks monocromáticos são uma das sugestões de usoApostar em peças com nuances semelhantes, como amarelo e laranja, garante harmonia ao visualAcessórios também são ponto chaveA cor é a cara do verãoPara quem quer investir na cor, a coluna preparou uma seleção de peças. Entre os itens, estão produtos das marcas C&A, Renner, Youcom e Dafiti.

Confira:

Jaqueta de sarja, da C&A

R$ 179,99 Comprar

Blusa com amarração, da Renner

R$ 49,90Comprar

Conjunto canelado, da WLS Modas

R$ 90,90Comprar

Camiseta com estampa centralizada, da Youcom

R$ 79,90Comprar

Camisa listrada, Youcom

R$ 99,90Comprar

Calça crepe, da C&A

R$ 186,89 Comprar

Boné, da Renner

R$ 69,90Comprar

Cachecol, da C&A

R$ 69,99Comprar

Tênis, da Dafiti

R$ 64,90Comprar

Bolsa, da Dafiti

R$ 165Comprar

Vitrine M FashionTodas as indicações reunidas nesta publicação foram selecionadas por uma equipe de colaboradores da Coluna Moda Fora dos Padrões, em parceria com o Vitrine M. O time é responsável por uma curadoria especial, que inclui ampla pesquisa de itens alinhados com tendências atuais e preços considerados acessíveis.

Quando leitores adquirem alguma peça a partir desta matéria, o Metrópoles pode receber uma pequena comissão sobre a operação. É relevante destacar que os valores mencionados se referem à data de publicação e podem sofrer alterações, de acordo com os critérios de cada loja. O Metrópoles não comercializa os produtos ou serviços citados.