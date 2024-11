Vai voltar? Carlinhos Brown indica possível retorno do Tribalistas para o réveillon: “É bem provável”

“Estamos falando aí, é bem provável que haja pelo Nordeste. Estamos conversando, o que acontece com nós, Tribalistas é que nós somos movidos pela naturalidade e tem um momento que o próprio movimento nos distancia porque todo mundo termina assumindo compromissos até que aquilo aconteça. É claro que a gente vai se reunir, sim, em torno do respeito que a gente tem para compor e isso vai acontecer de uma forma natural, porque uma jóia tão bonita equilibrada, que a gente sempre prefere escutar o que Marisa tem a dizer sobre isso”, contou Brown.

O tribalismo está de volta? O cantor Carlinhos Brown, 1/3 do Tribalistas, confirmou a possibilidade do retorno da banda, criada nos anos 2000 pelo baiano, pela carioca Marisa Monte e pelo paulista Arnaldo Antunes. A confirmação veio em entrevista nesta sexta-feira (1), durante o show especial em comemoração aos 50 anos do Ilê Aiyê, na Concha Acústica, em Salvador.

O trio volta a se encontrar nos palcos ainda neste ano durante o Réveillon de Fortaleza. Marisa Monte foi anunciada como atração da festa e convocou a dupla para participar do momento. Antes disso, Brown e Arnaldo se apresentam no Festival Navegante, o cruzeiro de Marisa Monte, que contará ainda com shows de Adriana Calcanhoto, João Gomes, Silva, Ney Matogrosso, Seu Jorge, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares.

Neste ano, Carlinhos esteve com os dois artistas em momentos diferentes. Um dos encontros com Marisa aconteceu na Europa, enquanto o Arnaldo foi durante um show em Goiânia. A última vez que o Tribalistas realizou um show junto, foi no ano de 2019, em apresentação no Lollapalooza. Na ocasião, o trio realizou uma turnê especial após “hiato” de 15 anos sem tocar juntos.

Na web, os fãs se empolgaram com a possibilidade do retorno após o perfil oficial de Marisa Monte no Instagram dedicar o mês de outubro inteiramente a postagens sobre os Tribalistas.