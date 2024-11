Val Marchiori diz que ex-marido teria colocado rastreador em seu carro

Val Marchiori descobriu que estava sendo monitorada pelo ex-marido. A socialite encontrou um rastreador no carro dela e gravadores de áudio em casa.

Ela encontrou o rastreador do modelo AirTag em um kit de primeiros socorros guardado dentro do porta-malas do carro. Após uma avaliação com um especialista em tecnologia, ela descobriu que o aparelho estava vinculado ao número de telefone do ex-marido, Thiago Castilho.

Val soube da existência do monitorador em agosto, após se incomodar com notificações no celular sobre a proximidade com um rastreador da mesma marca. As informações são do Portal Leo Dias.

Além disso, uma funcionária teria encontrado dois aparelhos de gravação de áudio na televisão da casa da socialite. Os achados renderam um Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia da Mulher e anexado ao processo que ela move contra o ex-marido.

Em junho deste ano, Val Marchiori denunciou Castilho por violência doméstica. Ela também o acusa de perseguição e afirma que o ex passou a abusar do uso de remédios controlados e bebidas alcoólicas ao longo dos últimos dois anos, quando teria deixado de trabalhar e se tornado um homem “improdutivo” e “grosseiro”.