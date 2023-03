Valdemar promete “trabalhar” para Flávio Bolsonaro ser prefeito do RJ

Em uma vitória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou apoio a uma candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a prefeito do Rio de Janeiro em 2024.

Durante evento em um diretório do PL em Niterói (RJ), nesta sexta-feira (17/3), Costa Neto elogiava o mandato presidencial de Bolsonaro, dizendo que ele “deixou o Brasil numa situação maravilhosa”, mas que houve um “tropeço”, referindo-se à derrota na eleição do ano passado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao prever que o partido vai se recuperar desse “tropeço”, Costa Neto disse: “A primeira recuperação nossa será com o Flávio. Nós vamos trabalhar para ele ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Tem tudo para isso”, discursou o presidente do partido.

A fala foi divulgada nas redes do PL. Veja:

O candidato favorito de Costa Neto ao cargo de prefeito do Rio era o ex-ministro e ex-candidato a vice Braga Netto, mas Bolsonaro frustrou as articulações da cúpula da legenda em reunião do diretório fluminense do PL na segunda-feira (13/3). O ex-presidente disse que a legenda deverá ter candidato próprio nas capitais. Mas ressaltou que o ex-ministro deverá atuar nos bastidores, não como candidato.