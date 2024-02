Valdemar retira assassino de Chico Mendes do comando do PL no Pará

Darci Alves, atualmente conhecido como Pastor Daniel, cometeu o crime em 1988; tinha tomado posse do cargo no município de Medicilândia (PA) em janeiro deste ano

Na foto, da esq. para dir.: Darci Alves Pereira, o deputado estadual Rogério Barra e Simone Pinote, presidente do PL Mulher de Medicilândia (PA) Reprodução/Instagram – 28.fev.2024

Sarah Peres 28.fev.2024 (quarta-feira) – 11h34



O presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, decidiu destituir Darci Alves Pereira da liderança do partido no município de Medicilândia, no Pará. Atualmente conhecido como Pastor Daniel, ele foi condenado por matar o ambientalista Chico Mendes em 22 de dezembro de 1988, no município de Xapuri (AC).

Em nota, Valdemar declarou que “não tinha conhecimento de que Darci Alves Pereira, que assumiu recentemente a presidência do PL de Medicilândia, no interior do Pará, é o mesmo indivíduo condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes”.

O presidente também afirmou que recomendou “ao presidente do PL estadual do Pará, deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Darci Alves Pereira do cargo”.

Também por meio de nota, Éder Mauro disse ter seguido a recomendação de Valdemar Costa Neto. “Valdilene Lambert, vereadora e pré-candidata à prefeitura, é quem deve assumir a presidência do partido no município”, declarou.

Ao Poder360, por telefone, o pastor Daniel disse já ter “pagado” pelo homicídio. “Já estou há 20 anos em liberdade e hoje sou outra pessoa. Sou um pai de família e político. Fui convidado para ser presidente do partido e, enfim, aceitei. Passamos por todos os trâmites da lei e agora vem essa questão”, disse.

Ao ser questionado sobre ter sido destituído da liderança do PL em Medicilândia, ele afirmou que “essa decisão cabe ao presidente do partido”.

Eis a íntegra da nota do presidente do PL: “Prezados,

“Gostaria de esclarecer que não tinha conhecimento de que Darci Alves Pereira, que assumiu recentemente a presidência do PL de Medicilândia, no interior do Pará, é o mesmo indivíduo condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes. Agradeço à imprensa por trazer ao nosso conhecimento esse importante fato.

“Diante dessas circunstâncias, recomendei ao presidente do PL estadual do Pará, deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Darci Alves Pereira do cargo, conhecido atualmente como Pastor Daniel.

“Valdemar Costa Neto

“Presidente do PL Nacional”.

Eis a íntegra do deputado Éder Mauro: “O PL Pará destituiu Darci Alves da presidência do PL de Medicilândia, conforme recomendação do Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

“Valdilene Lambert, vereadora e pré-candidata à prefeitura, é quem deve assumir a presidência do partido no município.

“Deputado Federal Delegado Éder Mauro

“Presidente PL/Pará”.