Chegou ao fim a ação judicial movida pelo atual ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, contra o apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. O apóstolo realizou o pagamento de R$ 15 mil em juízo, conforme a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) por danos morais.

A disputa teve início durante a pandemia de Covid-19, quando Valdemiro Santiago fez declarações contra Rui Costa, que, à época, adotava medidas restritivas para conter o avanço do vírus, como o isolamento social. Em seus discursos, o pastor se referiu ao político como “demônio”, além de usar termos como “autoridade tonta”, “incrédulo”, “arrogante” e “prepotente”.

As falas ocorreram em meio a críticas de setores religiosos às restrições impostas pelos governadores e prefeitos, o que gerou uma série de conflitos entre líderes políticos e religiosos durante a pandemia.

O valor de R$ 15 mil foi depositado em juízo nos últimos dias, encerrando o processo. A decisão do TJ-BA reconheceu que as ofensas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e configuraram danos morais.

Com o pagamento, a ação judicial está oficialmente concluída, marcando o desfecho da polêmica entre Rui Costa e Valdemiro Santiago.

The post Valdemiro Santiago paga indenização de R$ 15 mil a ministro de Lula appeared first on Fuxico Gospel.