Vale anuncia acordo de R$ 170 bilhões para reparação do desastre de Mariana

A Vale anunciou informações sobre o acordo de reparação referente ao colapso da barragem em Mariana, Minas Gerais, com um valor total estimado em R$ 170 bilhões. Este montante foi calculado para cobrir tanto as obrigações já existentes quanto as futuras, visando atender as comunidades, indivíduos e o meio ambiente que sofreram com o desastre. O valor total do acordo é dividido em três categorias principais. Primeiramente, R$ 38 bilhões já foram aplicados em ações de remediação e compensação. Em segundo lugar, R$ 100 bilhões serão pagos em parcelas ao longo de duas décadas, beneficiando o Governo Federal, os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além dos municípios, para viabilizar programas compensatórios.

Por fim, R$ 32 bilhões estão destinados a obrigações que envolvem a Samarco, incluindo indenizações individuais, processos de reassentamento e iniciativas de recuperação ambiental. Essa estrutura financeira busca garantir que as necessidades das vítimas e do meio ambiente sejam atendidas de forma abrangente. A Vale acredita que o Acordo Definitivo será fundamental para solucionar as disputas relacionadas ao rompimento da barragem e estabelecer um plano para reparar os danos socioeconômicos e socioambientais causados. As negociações ainda estão em curso, e até o momento, não há um acordo final assinado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA