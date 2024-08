Vale anuncia Gustavo Pimenta como novo presidente da mineradora

A partir de 1º de janeiro, o executivo Gustavo Pimenta deve assumir a presidência da Vale. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (26/8). Vice-presidente financeiro da empresa de mineração, Pimenta foi escolhido de forma unânime.

No anúncio, a empresa afirmou que tudo ocorreu “em um rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o Estatuto da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis”.

O fim do processo de escolha também encerra rumores de interferência estatal na companhia. Havia informações de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tinha intenção de indicar um nome da preferência dele para o comando da empresa.

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões no segundo trimestre deste ano, uma alta de 210% na comparação com o mesmo período de 2023.

As ações da Vale fecharam esta segunda cotadas a R$ 58,05, o mesmo valor de abertura do pregão, embora tenha variado ao longo do dia. Elas chegaram a valer R$ 58,55 no meio da tarde.