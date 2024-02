Vale diz que tem até maio para concluir seleção de presidente

Segundo a mineradora, a decisão final sobre a sucessão pode ser tomada até o fim do mandato do atual CEO da empresa

Portaria do Complexo de Tubarão da Vale, em Vitória (ES) Google Street View

PODER360 6.fev.2024 (terça-feira) – 14h22



A Vale informou nesta 3ª feira (6.fev.2024) que não adiou a escolha do novo CEO da empresa. Em comunicado, a mineradora disse que o rito de sucessão está consoante a governança da empresa e que o Conselho de Administração pode tomar a decisão final até 26 de maio, quando encerra o mandato do atual presidente Eduardo Bartolomeo.

Segundo a companhia, o comunicado foi motivado por uma notificação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que questionou o motivo de não haver a indicação depois de a imprensa noticiar um suposto adiamento. “A decisão do Conselho de Administração sobre a renovação do mandato ou a escolha de sucessor poderá ocorrer até o término previsto do mandato em vigor”, diz a companhia. Leia a íntegra do comunicado (PDF – 125 kB).

Existia a expectativa de que a decisão final sobre a continuidade de Bartolomeo ou a escolha de um novo presidente saísse na última reunião do Conselho de Administração na semana passada. Segundo apurou o Poder360, os conselheiros devem usar o tempo para analisar um relatório de desempenho de Bartolomeo, feito internamente. O documento recomenda que seja criada uma lista de candidatos para disputar o cargo. Essa lista pode incluir Bartolomeo e outros nomes para um processo seletivo.

A não escolha final foi uma vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta emplacar um nome próximo ao Planalto como CEO da Vale. O governo pressionou para que o escolhido fosse o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas recuou depois da reação negativa dos acionistas e do mercado.

Com a desistência da ideia de eleger Mantega, o governo queria ganhar tempo para negociar com os acionistas um nome de consenso. O PT defende a volta de Murilo Ferreira, ex-presidente da mineradora, de 2011 a 2017. Na época, ele foi levado ao cargo por influência do governo Dilma Rousseff (PT).

Já entre o conselho, o favorito é o ex-presidente da Cosan, Luiz Henrique Guimarães. Ele já faz parte do colegiado como integrante independente. Também é cotado o atual vice-presidente Financeiro da Vale, Gustavo Pimenta.

A ideia de renovar o mandato de Bartolomeo por pelo menos mais 1 ano não está descartada, mas não é o melhor dos mundos para o governo. A gestão Lula quer alguém com outro perfil e que siga o entendimento do presidente de acelerar investimentos da empresa para gerar empregos e ajudar no crescimento do país.