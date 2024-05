Vale do Suplício, diz Ciro ao criticar InternetBras por satélite

Senador afirma que Lula quer estatais “cheias de cargos para companheirada”; governo derrubou proposta de contratar a Starlink, de Elon Musk

Presidente do PP, Ciro Gomes (foto), afirmou que o governo Lula “quer criar uma rede de internet melhor que a de Elon Musk” Matheus Nascimento/Poder360 – 24.jan.2024

26.mai.2024



O presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), criticou neste domingo (26.mai.2024) a decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de criar uma espécie de InternetBras para construir um sistema de acesso à rede mundial de computadores por satélite.

Em 2023, o governo derrubou uma proposta de contratar a Starlink, do empresário Elon Musk, que oferece o mesmo serviço. A Anatel e o governo decidiram que a Telebras conectará escolas em áreas remotas à internet.

“Vale do Silício, tremei! Vem aí o Vale do Suplício. Gastança e atraso do PT”, disse Ciro em seu perfil no X (ex-Twitter). O Vale do Silício é uma região dos EUA conhecida por sediar startups de tecnologia.

Segundo o senador, “só falta a Lula Apple, a Lula Uber, a Lula Amazon, todas estatais, cheias de cargos para companheirada”.

O empresário Elon Musk criticou em abril o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o presidente Lula. A decisão da Anatel e do governo pode não ser consequência disso, mas pode ser interpretada como uma resposta.