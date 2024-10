Valença: PM-BA realiza treinamento com tiros e explosões e alerta a população

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) emitiu um alerta sobre uma simulação de treinamento de combate com agentes militares contra crimes contra bancos, avisando sobre barulho aos residentes no centro de Valença, na próxima quinta-feira (17). O evento contará com tiros, explosões e barulhos na cidade por volta das 23h e deve seguir até a madrugada.

Em entrevista exclusiva ao Bahia Notícias, o major Rodrigo Chaves da 33ª CIPM garantiu que o procedimento irá acontecer com rigorosos protocolos e terá duas partes: uma de instrução e outra do próprio simulado com bastante barulho.

“Vai gerar barulho. A gente vai simular e treinar o nosso efetivo para fazer o combate a intervenções nessa modalidade de crime. A gente vai ter instrução com a tropa durante todo o dia. E às 23 horas a gente vai fazer uma simulação onde os próprios policiais vão ser os figurantes e a outra parte da tropa fará a intervenção. Então a gente deve ter algumas explosões, tiros de festim”, declara o major.

A fim de garantir conforto e evitar qualquer problema, o major esclareceu em entrevista que o objetivo é uma instrução interna e alertar os moradores para não se assustar com a ação do departamento, explicando a ação divulgada nas redes sociais da cidade:

“Então a gente vai tentar trazer um cenário o mais real possível para que quando tenha uma ocorrência desse nível a nossa tropa esteja preparada e apta a dar o primeiro combate. Já houve outros simulados, e dessa vez vai ser em Valença”, esclareceu o comandante.

A equipe do Bahia Notícias entrou em contato com o Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar sobre a razão de não ter informado sobre o treinamento a imprensa. Em resposta curta, o departamento apenas mencionou que ocorreu localmente.