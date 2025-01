Valencia x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação do jogo pela La Liga

Nesta sexta-feira (03), Valencia e Real Madrid se enfrentam pela 12ª rodada da La Liga. A partida foi adiada devido às enchentes em Valência. O duelo acontece no Estádio de Mestalla, na Espanha, às 17h (horário de Brasília).

Valencia x Real Madrid: Competição: La Liga Rodada: 12ª Data: 03/01 (sexta-feira) Horário: 17h (horário de Brasília) ​Local: Estádio de Mestalla, em Valência, na Espanha



Onde assistir duelo da La Liga

O duelo terá transmissão pelo canal de TV fechado ESPN e pelo streaming Disney+.

Prováveis escalações

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Gasiorowski, Mosquera, Vazquez; Guerra, Pepelu; Lopez, Almeida, Rioja; Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.

Dimitrievski; Foulquier, Gasiorowski, Mosquera, Vazquez; Guerra, Pepelu; Lopez, Almeida, Rioja; Hugo Duro. Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Como vem Valência e Real Madrid na La Liga

O Valencia luta contra o rebaixamento: atualmente, está na vice-lanterna, na 19ª posição, com 12 pontos, mesmo número que o lanterna. Se vencer, chega aos 15 e empata com o 18º colocado. Ou seja, nem a vitória livra o Valencia da zona de rebaixamento.

Para piorar a situação, o time vem de cinco rodadas sem vencer.

O Real Madrid vive uma situação completamente diferente. Recém coroado campeão do Intercontinental e disputando a Champions League, os merengues estão na vice-liderança da La Liga, com 40 pontos, apenas 1 atrás do Atlético de Madrid. Se vencerem, podem voltar ao topo.

No campeonato espanhol, o Real Madrid vem de três rodadas sem perder, com duas vitórias e um empate.

