Valesca Mayssa leva bronca de radialista após show polêmico no interior da Bahia

No último sábado, o show da cantora gospel Valesca Mayssa em João Dourado, no interior da Bahia, deixou o público desapontado. Conhecida por sediar o maior evento gospel da região, a cidade reuniu uma multidão de famílias, incluindo idosos e crianças, que aguardavam ansiosamente a apresentação. No entanto, o show sofreu um atraso de mais de 1h30, sem qualquer pedido de desculpas ou interação da artista com o público, o que gerou grande insatisfação.

A radialista Jailza Saile, que apresentou o evento, compartilhou em suas redes sociais uma série de stories comentando o ocorrido.

“A expectativa do público era palpável, a praça estava lotada… o evento foi planejado com muito carinho e dedicação pela organização, que esperava proporcionar uma noite especial de louvor e de comunhão”, afirmou. Jailza também ressaltou a falta de consideração da equipe de Valesca, que fez a montagem dos equipamentos na última hora, o que contribuiu para o atraso.

“A postura da equipe da cantora Valesca Mayssa demonstrou resistência e uma falta de sensibilidade em relação ao público presente. Sabemos que imprevistos acontecem, mas em situações como essa, exigem bom senso e humildade… onde o objetivo é servir e abençoar vidas”, declarou a radialista.

Ela concluiu que espera que a equipe acolha o feedback, reforçando que “uma boa experiência para o público é sempre o melhor testemunho de nosso compromisso e amor a Deus.”

