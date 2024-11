Valladolid é lanterna enquanto dirigente Ronaldo Fenômeno joga tênis

O Real Valladolid, cujo proprietário é o brasileiro Ronaldo Fenômeno, assumiu a lanterna do Campeonato Espanhol, neste sábado (23/11). O time perdeu para o Getafe por 2 x 0 e soma apenas nove pontos nos 14 jogos disputados até o momento. Os resultados deixam o clube em último lugar na La Liga.

Enquanto o Valladolid era derrotado, o dono do clube estava em uma partida de tênis, o que chateou os torcedores do time. Eles fizeram protestos contra Ronaldo Fenômeno por sequer aparecer no camarote do Valladolid.

“Basta de mentiras”, diz uma faixa usada pelos torcedores em protestos realizados após a derrota para o Getafe. A situação é agravada pela vitória do Valencia, que pulou da lanterna para a 18ª colocação.

A partida de tênis faz parte da agenda de Ronaldo, uma ação da Fundação Fenômenos, organização sem fins lucrativos criada pelo campeão do mundo em 2022. Os rumores de que o ex-jogador pode se tornar presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentam mais ainda a insatisfação dos torcedores do time espanhol.

Ronaldo é proprietário do Valladolid desde 2018, quando o clube estava na segunda divisão espanhola. De lá para cá, o time subiu de divisão, mas caiu de rendimento na atual temporada.