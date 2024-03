Valmir Assunção comemora Plano Juventude Negra Viva e destaca atuação de baiano na formulação da política

Foto: Divulgação

O deputado federal Valmir Assunção (PT) participou do lançamento do Plano Juventude Negra Viva (PJNV), na Ceilândia (DF) 21 de março de 2024 | 20:30

Convidado a compor a mesa de anúncio do Plano Juventude Negra Viva (PJNV), na Ceilândia (DF), o deputado federal Valmir Assunção (PT) comemorou o pacote de políticas públicas voltadas aos jovens negros. São investimentos na ordem de R$ 665 milhões, que irão mobilizar 18 ministérios.

“A juventude negra brasileira é cotidianamente alvo das balas, alvo do tráfico e de operações policiais malsucedidas. Situação que compromete o nosso futuro, visto que somos um país majoritariamente negro. O PJNV é um marco para a luta antirracista, é resposta concreta contra o genocídio da juventude negra. Fundamental por envolver diversas políticas para promover oportunidades, mas também reduzir a letalidade, em especial a juventude preta”, disse o parlamentar baiano.

Assunção também destacou a atuação do baiano Yuri Silva, diretor de Combate ao Racismo no Ministério da Igualdade Racial. “Sou testemunha do trabalho de Silva, ao lado da ministra Anielle Franco e toda equipe envolvida. Conseguiram entregar ações que dialogam com as áreas de segurança, educação, saúde, assistência social, esporte e meio ambiente”, completou Assunção.

O Plano Juventude Negra Viva foi estruturado em 43 metas e 217 ações a serem implementadas. Dentre as medidas, está instituir um programa federal de câmeras corporais para policiais. Além disso, há a criação de bolsa de R$ 500 para jovens negros que passam por cursos de capacitação profissional nos Institutos Federais e de um Plano Nacional de Atenção à Saúde dos trabalhadores resgatados em situação trabalho análogo à escravidão, com ênfase nos jovens negros. De acordo com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, é preciso “garantir os nossos jovens vivos. Por isso a gente retoma ações concretas”.

