‘Vamos chegar com o tanque cheio na Série B’, projeta lateral do Vitória

Zeca é um dos homens de confiança de Léo Condé e os números mostram isso. O lateral foi titular nas oito partidas do Vitória comandadas pelo treinador. Apesar da regularidade, o jogador de 28 anos ainda não pôde comemorar com a camisa vermelha e preta e quer fazer isso na Série B do Brasileiro. A estreia será contra a Ponte Preta, no dia 14 ou 15 de abril, no Barradão.

“Nesses meses de Vitória eu pude ver a intensidade, não só da torcida, mas também do grupo e das pessoas que estão aqui dentro. Sabemos que não foi um começo muito bom, mas eu tenho certeza que, com esses treinamentos e conversas, nós vamos nos esforçar ao máximo para chegar bem na Série B e poder dar alegria para a torcida. O que se espera da gente é muita raça, correria e, se Deus quiser, vamos conseguir o nosso objetivo, que é subir para a Série A”, vislumbrou.

Zeca pontuou que a intertemporada está sendo importante não apenas pelos treinos físicos e técnicos, mas para o fortalecimento psicológico do grupo após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

“Está sendo de suma importância. Eu não vou falar que a gente é beneficiado, porque a gente queria estar em todos os campeonatos, mas já passou, conversamos bastante sobre isso e decidimos no sentido de não ficar chateado, mas de se juntar e trabalhar. O professor Léo e toda a sua comissão conversaram com a gente”, contou o lateral.

“Têm sido semanas intensas de trabalho, tanto na academia como no campo, e eu tenho sentido uma evolução muito grande física e também técnica. O que eu posso dizer é que estamos muito felizes com esse trabalho e que vamos chegar com o tanque cheio na Série B”, projetou o jogador.

Zeca lamentou a derrota por 2×1 para o Campinense, na noite de quarta-feira (22), no estádio Amigão, em Campina Grande, na despedida da Copa do Nordeste. Já eliminado do regional, o rubro-negro foi representado apenas por jogadores da base, numa escalação que mesclou atletas do sub-20 com os que já integram o grupo profissional.

O lateral retirou qualquer culpa das jovens revelações da Toca pelo tropeço, o sétimo na competição. Foram quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória no regional.

“Não estou acobertando, mas esse peso não pode ser jogado nos meninos. Foi um jogo que foi uma mistura. Treinamos na semana para ir ganhar o jogo, mas só vence um e a culpa não é dos meninos, que estão treinando muito forte para terem oportunidade desde o começo, quando eu cheguei aqui. Infelizmente o resultado não veio, mas vale ressaltar aqui que todos os meninos que foram não podem ter o peso em cima deles. Temos que ajudar eles em todos os treinos, pois tenho certeza que essa evolução mental deles também vai ser muito importante para o nosso elenco e para o campeonato, vai nos ajudar muito”, afirmou.

Apesar dos insucessos dos primeiros três meses do ano, Zeca acredita que o Vitória vai ter motivos para festejar ao final da temporada.

“Eu vejo esse grupo em uma evolução muito grande. Todos os treinamentos acompanhados, tanto na forma física, tática e mental, têm crescido muito. A gente tem sido muito intenso nos treinamentos. A gente quer sofrer agora mesmo, com dores, com várias coisas, no sentido de ganhar massa muscular, ganhar fisicamente dentro de campo para, lá na frente, estar colhendo os frutos, que é o nosso objetivo final, que é a Série B. Então vamos ralar agora, vamos correr agora para, lá na frente, ter os frutos.