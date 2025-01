“Vamos com o melhor que nós temos”, declara Rogério Ceni, sobre o Ba-Vi

O técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após o triunfo do Bahia sobre o Jequié por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Waldomiro Borges, pelo Campeonato Baiano. O treinador analisou a partida, elogiou a atuação de seus jogadores, criticou as condições do gramado e projetou o clássico Ba-Vi, que acontecerá no próximo sábado (1º), na Arena Fonte Nova.

Elenco do Bahia comemora gol. Foto: Letícia Martins / EC Bahia.

Sobre o desempenho do time, Ceni destacou as dificuldades impostas pelo campo e valorizou a competitividade da equipe.

“Jogos tecnicamente não têm muito o que se falar. Muito difícil sair jogando, muito difícil colocar a bola no gramado e jogar. O primeiro tempo foi razoável e, no segundo, competimos muito. Muito merecedor, os garotos que vieram, todos que vieram e trabalharam. Fredi entrou em uma situação apertada e jogou demais, Marcos Victor… Os dois fizeram um jogo muito bom. Rezende melhorou no segundo tempo. Kauã vai dar para melhorar no vídeo. Nico melhorou no segundo tempo. Erick, partidaço. Nestor esteve bem. Everaldo foi peça fundamental na frente. Pulga, merecidamente, melhor em campo. Todos de parabéns pela postura que tiveram. Não é fácil jogar aqui”, afirmou.

O treinador também comentou sobre a preparação do time para o clássico contra o Vitória, válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano e que marcará a edição 500 do Ba-Vi.

“Para se jogar Ba-Vi tem sempre que estar bem preparado. Pode ser início de ano, meio de ano, Brasileiro, Baiano. Eu acho que poderia ser mais adiante, com as equipes com ritmo melhor. Dá para se virar. O Vitória também está poupando jogadores. Vamos competir. Vamos com o que nós temos de força porque é um jogo que se torna importante. Clássico tem um valor por ser o clássico 500 e por se tratar de um jogo entre os rivais em Salvador”, disse.

Ceni destacou que pretende utilizar a melhor formação possível diante do adversário.

“Vamos com o melhor que nós temos. É um jogo complicado, um clássico. Ano passado foram jogos apertados. Logicamente, você tem os jogadores que ficaram lá e os que jogaram aqui. Vamos encontrar uma formação para jogar da melhor maneira possível. E os meninos vão descansar um pouquinho”, completou.

O técnico também foi questionado sobre a utilização dos jovens formados nas categorias de base do clube e ressaltou que o processo deve ser gradual.

“Eu acho que jogar os 11 da base que jogaram os primeiros jogos é um pouco pesado para eles nesse momento. Agora, quando você insere um ou outro… Tem que ir devagar. O clube fez boas contratações ao longo do ano. Até em posições que o clube tem bons jogadores da base. Muitos deles vão estar em Juazeiro [contra o Juazeirense, pela Copa do Nordeste] na semana que vem. Minimamente mesclado, com 10 meninos da base. Acho que eles têm que ganhar confiança, mostrar para o treinador, criar dúvida. Acho que, em dois ou três anos, você não vai ver o Bahia trazer jogador de 34, 35 anos. E sim trazer um menino da base. É um processo gradativo”, explicou.

Ceni voltou a criticar as condições do gramado do Estádio Waldomiro Borges e sugeriu alternativas para melhorar os campos do interior do estado.

“Nesse gramado qualquer time vai encontrar dificuldade. O Jequié é um time muito físico, bola parada muito forte. Por isso que eu valorizo. O nosso time é mais técnico. Foi montado hoje para um jogo físico, com velocidade na frente e linha de quatro. No primeiro tempo tivemos dificuldade. O Betinho é um bom treinador, deu muito trabalho para a gente contra o Barcelona ano passado. É o jeito que se tem para jogar nesse campo”, afirmou.

O técnico sugeriu que a Federação Bahiana de Futebol (FBF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) invistam na melhoria dos gramados do interior do estado.

“No interior da Bahia como um todo, a Federação, junto com a ligação forte que tem com a CBF, deveria investir talvez em gramados sintéticos, um gramado melhor padronizado. Seria melhor também para a cidade. Quando chegar nesse momento do estadual, os times terem um gramado melhor para se jogar, com menor risco de lesão para os dois lados”, concluiu.

O Bahia agora volta suas atenções para o clássico contra o Vitória, no sábado, na Arena Fonte Nova, em busca de mais um triunfo no Campeonato Baiano.