Van estacionada é destruída por fogo em cidade do Oeste baiano

Uma van ficou destruída após pegar fogo em Morpará, na região do Velho Chico, Oeste baiano, nesta sexta-feira (15). O veículo estava estacionado em um clube, situado no bairro Urbis, quando foi tomado pelo fogo.

Foto: Reprodução / Gazeta 5

Segundo o Gazeta 5, moradores que estavam próximo perceberam o cheiro de queimado e, ao verificar, constataram que se tratava da van. O fogo foi controlado após mobilização de um grupo de pessoas, incluindo o dono do veículo, que usaram baldes com água.

Uma guarnição da 28ª CIPM foi acionada para registrar a ocorrência. As causas do incêndio não foram esclarecidas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.