Vanessa Brunt recebe troféu do Portal IG de destaque em comunicação

Evento do iG com a coluna Tô Na Fama premia Carlinhos Brown e outros nomes de peso em diferentes áreas_

Após ser premiada em mais de quatro países, como Suíça e Estados Unidos, a comunicadora e escritora Vanessa Brunt recebe o Troféu Destaque em Comunicação do evento Prêmio Tô na Fama, do Portal IG, um dos mais renomados nacionalmente. O evento, que também premia celebridades como Ivete Sangalo, acontece no Wish Hotel, nesta segunda-feira (16), e tem apoio da emissora REDE TV, entre outros destaques do país.

A edição 2024 do Troféu Tô Na Fama e Prêmio Tô Na Fama premia os Melhores do Ano no momento de gala. Na Bahia, o evento também marca comemorações dos 40 anos do Axé Music, um dos maiores movimentos culturais do Brasil.

Com seus livros sendo estudados por universidades do país, Brunt é referência em Comunicação Persuasiva e reconhecida por ter criado um novo gênero literário. Fundadora da Agência Brunt CiAtive, onde atende grandes marcas, como a Sephora, ela está à frente da Assessoria de Imprensa, do Marketing Digital e de outras camadas, com estratégias singulares.

As frases famosas das obras da autora são disseminadas pela internet, como: “Transbordo em tudo. Fico onde couber”, “O impossível é um emaranhado de pequenos possíveis”, “Tropeçamos é nas pequenas. Montanha a gente escala” e “Crescer é também não seguir, enfrente”.

No entanto, como empresária e comunicadora, outras frases de Vanessa ganham destaque. “O sucesso começa no entendimento das sensações que queremos causar” é uma delas.

“Você já percebeu que quando vai ao McDonald’s eles dizem: ‘Tenha uma boa refeição’ ao invés de ‘Tenha um bom lanche’?”, é a pergunta que faz antes de explicar sobre o poder de causar as sensações certas com as palavras ideais. “A sensação que a marca (McDonald’s) deseja causar é de que você vai sair dali com a barriga cheia e de que não vai precisar de mais nada além do seu pedido no local. Ou seja: eles querem que você sinta que está ali fazendo uma refeição completa. Por isso, utilizam a palavra certa para causar tal impressão”, exclama a especialista.

Além do crivo do veículo, o processo de seleção dos premiados passa pela mesa de avaliação do sindicato nacional através do colegiado, que seleciona os premiados.

Com apresentação dos renomados apresentadores Thiago Michelasi e Reynaldo Mascatti, a cerimônia premia personalidades de peso como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Saulo e Carlinhos Brown, grandes representantes do Axé que ajudaram a projetar a Bahia para o mundo.

O evento também destaca nomes de diversas áreas de atuação. O governador Jerônimo Rodrigues é reconhecido pelo trabalho no desenvolvimento regional, enquanto Maurício Bacelar, Secretário Estadual de Turismo, recebe homenagem por sua atuação em levar a Bahia para o cenário internacional. Na cultura afro-brasileira, Carlinhos Brown é ovacionado como maior representante e defensor do movimento, reforçando a importância da preservação cultural.

Com uma mistura de nostalgia e inovação, a premiação mostra que Salvador continua a ser o berço de talentos e inspiração para o Brasil, reafirmando sua posição como epicentro cultural do país.