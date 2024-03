Vanessa Lopes posta pela primeira vez após sair do BBB e desabafa

Vanessa Lopes encerrou o jejum de postagens nas redes sociais na manhã deste sábado (30/3). A influenciadora apertou o botão de desistência e deixou o BBB 24 em 19 de janeiro e não aparecia nas próprias redes sociais desde o confinamento.

Em um post de uma sequência de fotos, nas quais aparece fazendo atividades aquáticas e curtindo momentos com amigos e familiares, ela fez um longo desabafo focado em medos e alívios.

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes no Altas Horas

“Faz avaliação psiquiátrica diária”, diz boletim de Vanessa Lopes Instagram/Reprodução

“Medo e alívio… Ansiedade… Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim”, começou Vanessa.

Ela falou também sobre a necessidade de comer em busca de prazer e listou alguns medos. “Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser “louca”(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça.”

No entanto, a ex-sister garantiu que essas foram “últimas semanas de medo, mas também de alívio” e seguiu: “Alívio de estar com minha família. Alívio de estar com amigos. Alívio nas atividades físicas. Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos”, desabafou.

Vanessa Lopes então concluiu falando sobre agora consegue curtir as oportunidades que a vida lhe dá. Além disso, garantiu que vai voltar a postar nas redes.

“E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo”, finalizou.

Reações ao post de Vanessa Lopes Nos comentários, a mãe a influenciadora, Liziane Lopes Ramalho, apareceu para dar apoio à filha. “Minha princesa, fico perplexa como você consegue expressar em palavras seus pensamentos!!! Chorei com suas palavras, você sempre consegue isso. Te amo além do que o amor é capaz de amar e estarei sempre ao seu lado, para tudo, te defenderei até as minhas últimas forças e com todo meu ser!!! Deus te proteja e abençoe sempre”, escreveu.

Outra pessoa que demonstrou estar ao lado dela foi o ex-colega de confinamento Michel. Com um comentário simples, ele incentivou a ex-BBB a seguir em frente. “Continue se cuidado! Isso também vai passar”, comentou ele.

Vanessa Lopes aperta o botão e desiste do BBB24 Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB24 e deixará o reality global. A tiktoker conversava com outros participantes na sala sobre sua teoria de que todos são atores, quando se levantou e foi até o objeto fixado na parede. Os brothers e sisters tentaram convencê-la a não apertar, mas a tiktoker já tinha tomado sua decisão.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura… Tá muito estranho aquela porta, alguém falou do Dummie… aquele Dummie pode ser meu”, afirmou a sister enquanto ia em direção ao botão.

Os brothers, então, abraçaram Vanessa e ouviram o desabafo da sister. Nos últimos dias, a brasiliense passou por várias crises que preocuparam o público em relação a sua saúde mental.