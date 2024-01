Vanessa Lopes sentiu “medo de Yasmin e raiva de Medina” após affair

Vanessa Lopes e Yasmin Brunet tiveram uma treta pública em 2022, após a tiktoker ficar com Gabriel Medina, ex da modelo, pouco depois do divórcio. Durante uma conversa com os participantes do BBB 24, a criadora de conteúdo aproveitou para relembrar a situação e revelou que teve “medo” da filha de Luiza Brunet e “raiva” do surfista.

“Eu fui colocada em uma situação em que eu não queria estar, que eu não tinha nada a ver e que caiu o mundo em cima de mim. Eu tive medo dela, tive raiva dele, eu me coloquei para baixo com comparação de estética, de tudo, de unha, de cabelo”, declarou. Confira o vídeo aqui.

Ela ainda disse que apareceu com mega hair após a treta por conta dessa situação. “Pode ver, isso é comprovado, logo depois eu apareci com mega hair e eu fiquei um tempão sem tirar”, completou.

Apesar da treta por conta do surfista, que levou Yasmin a dar unfollow em Vanessa, as duas se encontraram dentro da casa do BBB 24 e, ainda nas primeiras horas, fizeram as pazes.

Entretanto, nesta sexta-feira (12/1), o assunto Gabriel Medina voltou a ser tema do papo entre elas e não acabou bem. Isso porque após falar sobre o surfista, Vanessa Lopes optou por não ouvir o que a colega de confinamento tinha para dizer dentro do reality, mas que seria toda ouvidos do lado de fora.