Vanilda Bordieri voltou com Melk Carvalhedo?

Após o término de seu terceiro casamento com Robert Polli, a cantora gospel Vanilda Bordieri voltou a ser alvo de especulações na internet. Desta vez, os rumores giram em torno de um possível reatamento com seu segundo ex-marido, o produtor musical Melk Carvalhedo.

A curiosidade dos fãs aumentou após Vanilda publicar uma foto em suas redes sociais, onde aparece tomando um vinho. O detalhe que mais chamou a atenção foi a mão de um homem que aparece na imagem, sem revelar sua identidade, gerando muitas dúvidas e teorias entre os seguidores.

Embora o clique não esclareça se Melk Carvalhedo estaria acompanhando a cantora, os internautas rapidamente ligaram a situação ao passado do casal, que já teve uma relação marcada por altos e baixos. Vanilda, no entanto, segue sem comentar diretamente o assunto e continua cumprindo sua agenda de ministrações nas igrejas.

