Vaquinha para pagar estádio do Corinthians empaca após início animador

A campanha de arrecadação promovida pela Gaviões da Fiel, com o objetivo de ajudar o Corinthians a saldar a dívida da Neo Química Arena, enfrenta dificuldades. Até o momento, foram coletados cerca de R$ 33,6 milhões, o que representa apenas 4,8% da meta total de R$ 700 milhões. A iniciativa, que começou em 27 de novembro com um início arrasador, está programada para se estender até maio de 2025, com uma média diária de doações estimada em R$ 1,12 milhão.

Os principais doadores da campanha incluem a Fatal Model, que contribuiu com R$ 200 mil, seguida pela BPC Promoção e Eventos, que doou aproximadamente R$ 100 mil, e o canal “Povo Escolhido”, que arrecadou R$ 60 mil. Entre os apoiadores estão figuras conhecidas como o apresentador Serginho Groisman, o goleiro Cássio e o ex-atacante Emerson Sheik, estes dois últimos ídolos do clube.

Para impulsionar a arrecadação em 2025, a Gaviões da Fiel conta com a participação de embaixadores como Ángel Romero, Thamires, Neto e Sabrina Sato. Caso a meta de R$ 700 milhões não seja atingida, os recursos arrecadados serão utilizados para renegociar a dívida existente com a Caixa Econômica Federal. As doações são realizadas por meio de PIX, direcionadas a uma conta específica, sem passar pelos cofres do clube.

Qualquer pessoa interessada pode contribuir a partir de R$ 10, realizando um cadastro no site da campanha. Os doadores recebem um certificado de participação, e aqueles que doarem R$ 100 ou mais terão seus nomes exibidos em um mural localizado na Neo Química Arena. O site da campanha também disponibiliza um acompanhamento em tempo real do total de doações recebidas.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA