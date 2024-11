Vara do Trabalho de Cruz das Almas funcionará exclusivamente online esta semana

Durante toda esta semana, desta segunda (11) até sábado (16), o expediente presencial e os prazos processuais na Vara do Trabalho de Cruz das Almas serão suspensos. Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA) informa que a medida ocorre devido a realização de serviços de manutenção das redes corporativas com vistas ao “perfeito funcionamento” dos sistemas que suportam a prestação jurisdicional.

Nestas datas, o funcionamento da Vara do Trabalho se dará de forma exclusivamente remota, inclusive com realização de audiências a distância. O atendimento ao público será feito pelo Balcão Virtual e por e-mail.

Os prazos processuais serão retomados no primeiro dia útil seguinte à suspensão em cada unidade.