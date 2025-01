Vasco anuncia contratação do goleiro Daniel Fuzato

O Vasco anunciou a aquisição do goleiro Daniel Fuzato, de 27 anos, que vinha atuando no futebol da Espanha. O novo reforço assinou um contrato que se estende por duas temporadas, com validade até dezembro de 2026. Fuzato foi contratado para ocupar a posição de reserva imediato do goleiro titular Léo Jardim, especialmente após a saída de Keiller do clube. Natural do Palmeiras, Fuzato possui uma trajetória que inclui passagens por diversos clubes europeus, como Roma, Gil Vicente, UD Ibiza, Getafe e Eibar. Sua experiência internacional pode ser um trunfo para o time carioca, que busca fortalecer seu elenco para a temporada. Além de sua carreira em clubes, Fuzato também foi convocado para a seleção brasileira sub-20, onde teve a oportunidade de mostrar seu talento em competições internacionais. Em 2019, ele teve uma breve experiência com a seleção principal, o que demonstra seu potencial e a confiança que a comissão técnica depositou nele.

WhatsApp

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA